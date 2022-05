Visles voor kinderen: ‘Hengel hoeft helemaal niet zoveel te kosten’

Kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit de hele regio kwamen op de les af, dankzij een flyeractie die de hengelsportvereniging Sint Petrus de afgelopen tijd hield bij basisscholen in Lingewaard. In het clubhuis aan de Hazekamp leerden de kinderen hoe je veilig een visje onthaakt, een dobbertje uitgooit en hoe je lokaas maakt. ,,Zodat ze een basis hebben voor als ze langs de waterkant staan", zegt de Huissense Durand.

Voor sommigen is een vis nog een ver-van-je-bedshow. Ze zien het misschien eens op hun bord liggen. ,,Wij moeten voorzichtig omgaan met de vissen die we vangen. En we zetten ze veilig terug in het water. We vangen ze niet om op te eten”, verduidelijkt Durand.

Hoeft niet veel te kosten

Er bestaan nog wel wat misstanden over het beginnen met vissen, weet ze. ,,Ouders denken vaak: ‘oh jee, leuk dat mijn kinderen gaan vissen, maar straks moet ik een heel hengelassortiment aanschaffen.’ Dan leg ik uit dat het helemaal niet zoveel hoeft te kosten.” Durand kwam zelf in aanraking met de hengelsport dankzij haar zoons. ,,Die zijn in de puberteit afgehaakt, maar ik ben verslingerd geraakt.”

Kinderen die enthousiast zijn geworden, kunnen direct in actie komen. Over een paar weken organiseert de hengelsportvereniging een competitie. Eerder dit jaar riep de Dierenbescherming nog op dat gemeenten geen viswater zouden moeten verpachten, maar Overbetuwe en Lingewaard varen een andere koers. Zo is er bijvoorbeeld de visplas in hartje Westeraam die in handen is bij Visvereniging De Rietvoorn (2000 leden). Sint Petrus (1200 leden) vist onder meer in de Linge, de Rijn en enkele plassen zoals de Grote Bloem bij Huissen.

Voor meer informatie: hsvstpetrus.mijnhengelsportvereniging.nl