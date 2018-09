Vitesse-supporter Freek verloor zijn vinger tijdelijk aan het stadionhek van Basel

RKHVV zet Bram Braam op non-ac­tief, Julian Vlietstra springt in

28 september HUISSEN - Het bestuur van voetbalclub RKHVV heeft per direct trainer Bram Braam op non-actief gezet. Dat meldt de club op de website in eenverklaring. Assistent-trainer Julian Vlietstra neemt zijn taken over.