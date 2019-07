Vlag halfstok in Doornenburg, ‘Het kasteel van Floris’, na overlijden Rutger Hauer

update Groot deel van straatver­lich­ting in Nijmegen uitgeval­len, ook Arn­hem-Zuid zat zonder licht

23 juli NIJMEGEN - In een groot deel van Nijmegen was maandagavond rond 22.30 uur de straatverlichting uitgevallen of niet aan gegaan. Dat laat de gemeente Nijmegen zelf weten in een bericht op Twitter. Ook zou in delen van Arnhem-Zuid en Velp de verlichting niet aan staan.