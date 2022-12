Vliegtuigbom in Huissen wordt op 19 december ontmanteld, ontruiming alleen in directe omgeving noodzakelijk

met video Omwonenden laconiek over vondst bom in Huissen: ‘Als het nodig is, ga ik een paar uur naar mijn dochter’

HUISSEN - Omwonenden van de toekomstige bouwlocatie in Huissen waar woensdagmiddag een zware bom is gevonden, reageren laconiek op het nieuws. ,,Als we ons huis uit moeten, ga ik gewoon een paar uur naar mijn dochter die in een ander deel van Huissen woont”, zegt Gerda Matthijssen.

