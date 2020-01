Voetballers RKHVV en FC Eindhoven betrokken bij zware crash Arnhem

RKHVV zou in Nijmegen aantreden tegen Orion, maar dat competitieduel wordt op een later tijdstip ingehaald. ‘We leven ontzettend mee met de familie...zijn geschokt...in een situatie als deze wil je zoveel maar kun je zo weinig’, meldt RKHVV op Facebook.



Paco Geutjes (21) woont in Lobith en voetbalde eerder voor Achilles’29 in Groesbeek, JVC Cuijk en de jeugd van De Graafschap. Geutjes wordt aan zijn verwondingen in het ziekenhuis behandeld.



Zijn toestand is kritiek. ‘Wij begrijpen dat er veel vragen leven maar we vragen iedereen om even gepaste afstand te houden en rekening te houden met de familie’, aldus een woordvoerder van de Huissense eersteklasser.



Ook FC Eindhoven-talent Youri Roseboom (20) zat in de auto. Hij raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar, zo laat technisch manager Marc Scheepers weten aan het Eindhovens Dagblad.



Over de identiteit van de andere inzittenden is nog niets bekend.