Voor het eerst mogen vrouwen vogelschieten op de kermis: ‘Doornenburg is hartstikke woke’

,,Dit is ideaal kermisweer”, zegt Jan Paashuis, een 73-jarige snoepkraamexploitant uit Boxtel. ,,’s Ochtends regen, zodat mensen niks ondernemen. Als het dan ’s middags droog wordt, zoeken ze vertier in de eigen woonplaats.”

‘Zaterdag begint altijd rustig’

Bij Schuttersvereniging Gijsbrecht Van Aemstel is Maarten Kramer druk met de voorbereidingen voor het Schuttersbal vanavond. ,,Hier valt nu weinig te beleven”, zegt Kramer. ,,Iedereen is bij het prijsschieten op de vogel.”

‘Iedereen komt tijdens de kermis terug’

De 35-jarige Wout Plattel is al aan de beurt geweest. ,,Ik heb gemist”, zegt Plattel, flesje Hertog Jan in de hand. ,,Ik vind de kermis gezellig. Mooi om je vrienden weer te zien. Iedereen die niet meer in Doornenburg woont, komt tijdens de kermis terug. Ik ook. Ik woon in Arnhem.”

Of het met die vrouwelijke schutters te maken heeft valt lastig te zeggen, feit is dat het volgens Hans van ’t Hullenaar verrekte lang duurt voordat de vogel naar beneden geschoten is. Kijkend op zijn horloge zegt Van ’t Hullenaar: ,,Het prijsschieten loopt flink uit.” Daarna: ,,We zeiden al: dat komt door corona. De afgelopen twee jaar is er niet geschoten, mensen zijn het een beetje verleerd.”