Voortaan twee Exodus Wandeltochten vanuit Huissen: ‘Wij willen ook in september van de partij zijn’

De tweede kan aan de hand van een route die op de mobiele telefoon kan worden gezet, of met behulp van een uitgeprinte routebeschrijving, gedurende de hele maand september worden gelopen. Verwacht wordt dat enkele honderden mensen dat zullen doen.

Slag om Arnhem

,,Wij hebben daartoe besloten omdat alle wandeltochten die in deze regio rond de tijd van de Slag om Arnhem worden gehouden zich in september of kort daarna afspelen. We willen dan ook van de partij zijn en wandelaars de gelegenheid bieden de Exodus Wandeltocht te lopen”, zegt marsleider Jan Castelein uit Driel.

Quote De Slag om Arnhem is de gemeen­schap­pe­lij­ke deler Jan Castelein , Marsleider Exodus Wandeltocht en Polentocht

Alle marsleiders van de verschillende herdenkingstochten in de Airborneregio hebben zich volgens hem uitgesproken voor het concentreren van de tochten in en rond september omdat toen in 1944 de Slag om Arnhem plaatshad.

Burgerslachtoffers

,,De Slag om Arnhem is de gemeenschappelijke deler. Maar elke tocht legt de nadruk op eigen aspecten. Wij op de burgerslachtoffers en de Pegasustocht staat bijvoorbeeld stil bij de operatie die ondergedoken militairen in oktober in veiligheid moest brengen.”



Sinds 2011 wordt in juni in en rond Huissen de terugkeer van de Huissense evacués in juni 1945 gevierd, zoals Castelein dit omschrijft. Na de bombardementen op Huissen en het mislukken van de Slag om Arnhem, waardoor het strijdtoneel zich verplaatste naar de Betuwe, werd Huissen evenals omliggende dorpen geëvacueerd.

Rijtje

Jan in ’t Hout, penningmeester Stichting Exodus Wandelevenement, vindt het mooi dat de Exodus Wandeltocht een plek krijgt in het rijtje Airborne Wandeltocht, Polentocht en Pegasustocht. ,,Wie weet levert ons dat ook weer wandelaars op voor onze tocht die jaarlijks eind juni wordt gehouden.”

Quote In het centrum van Huissen kun je niet om de Exodus Wandel­tocht heen Jan in 't Hout, Stichting Exodus Wandelevenement

Omdat de inschrijving als gevolg van onzekerheid rond corona dit jaar later is gestart, heeft hij de afgelopen weken huis aan huis in Huissen affiches verspreid in de hoop dat mensen die ophangen. ,,En dat gebeurt op grote schaal. In het centrum kun je niet om de Exodus Wandeltocht heen.”

Billboards

En het bedrijf Bordbusters in Huissen heeft twee nieuwe billboards laten maken, die binnenkort aan de Ir. Molsweg en de Karstraat richting Bemmel worden geplaatst. ,,Op die manier hopen wij toch aan het beoogde aantal deelnemers te komen. Wij mikken ook weer op mensen die trainen voor de Vierdaagse. Zij kiezen vaak voor onze langste afstand”, zegt In ’t Hout.



De Exodus Wandeltocht voert de wandelaars, die kunnen kiezen uit vier afstanden, langs monumenten, gedenktekens en een noodwoning in de gemeenten Lingewaard, Arnhem en Overbetuwe.

Medaille

Castelein en In ’t Hout zijn benieuwd hoeveel mensen zich zullen inschrijven. Door corona is de Exodus Wandeltocht in 2020 niet gehouden. Vorig jaar konden de mensen de tocht individueel lopen aan de hand van een uitgeprinte route of een route via het GPS-systeem op de mobiele telefoon.



Er schreven zich bijna 300 wandelaars in. Na afloop kregen zij een medaille thuisgestuurd. En in oktober 2021 werd de tocht alsnog gelopen met inachtneming van de maatregelen die toen nog golden. Er waren toen ongeveer 800 wandelaars.



,,Dit jaar hebben wij niet te maken met coronamaatregelen. We hopen op dezelfde aantallen als voor corona”, zegt Castelein. De opbrengst van de wandeltocht gaat dit jaar in het geheel naar hulp voor Oekraïne.

