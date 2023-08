Vorig jaar 1 wietkwekerij opgerold na stroomdiefstal in Lingewaard

Het is in Ressen weer tijd om appels te plukken: ‘Deze zijn om onze klanten blij te maken’

Dat het al wekenlang regent mag dan wel voor menig vakantieganger een doorn in het oog zijn, voor de natuur is het wél goed nieuws. Zo konden bij fruitbedrijf De Woerdt in Ressen deze week al de eerste appels worden geplukt. En dat is vroeg: normaal zijn appels pas in de nazomer rijp.