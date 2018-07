Vrachtwagen belandt op zijkant in tuin van woning

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De vrachtwagen belandde op het fietspad, raakte vervolgens een muurtje van de tuin en kwam daarna in de tuin zelf terecht.

Doordat er niemand in de tuin aanwezig was of over het fietspad kwam, raakte er niemand gewond. Wel liep de vrachtwagen grote schade op. Het verkeer is gedeeltelijk gestremd.