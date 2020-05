Vrouw die in Doornenburg slapende vriend met hamer doodsloeg krijgt twaalf jaar cel voor moord

ARNHEM - De 59-jarige vrouw die begin vorig jaar haar vriend in zijn slaap met een hamer doodsloeg in hun woning in Doornenburg, is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor moord.