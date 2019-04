Vrouw gered van balkon na brand in Huissens appartementencomplex

Column Binnen­dijks: Kassa

28 april Een feest van herkenning. Bij het afrekenen in de supermarkt zoek je een kassa waar je zo nel mogelijk aan de beurt bent. Op het moment dat je kar onwrikbaar in de kassafile staat is de rol in de kassa op. Is er iemand die met zijn allerlaatste wisselgeld wil afrekenen of de mevrouw voor je zegt met een verontschuldigende glimlach dat ze nog één klein dingetje is vergeten. ‘Sorry, ben meteen terug’…