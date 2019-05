Vrouw sloeg man in Doornenburg met hamer dood terwijl hij sliep

VIDEOARNHEM – Een 58-jarige vrouw sloeg haar vriend in zijn slaap in januari in hun woning aan de Blauwe Hoek in Doornenburg met een hamer dood. Vervolgens belde ze zelf de politie.

De vrouw stond stond dinsdag voor de rechtbank in Arnhem terecht voor moord. Volgens haar raadsman is ze tot haar daad gekomen ‘in een vlaag van verstandsverbijstering’.



De uit Maarssen afkomstige vrouw, die pas enkele weken daarvoor bij de man was ingetrokken, was volgens hem doodsbang voor het slachtoffer. De man zou haar hebben geterroriseerd en hebben gedreigd haar zwangere dochter iets aan te doen.

Buurvrouw hoorde de vrouw schreeuwen

Een buurvrouw alarmeerde de politie eerder die avond op 28 januari omdat ze de vrouw hoorde schreeuwen. ,,Ze heeft mijn leven gered”, aldus de verdachte op zitting. ,,Hij was bezig mijn mond open te trekken.”



De politie rapporteerde die avond dat de vrouw onsamenhangend en verward sprak. Ze zag geen aanleiding iemand aan te houden.



Inmiddels is er een psychologisch onderzoek geweest. Daar is niet uitgekomen dat de vrouw onder invloed van een psychose heeft gehandeld. Op verzoek van de officier van justitie besloot de rechtbank dat er ook een psychiatrisch onderzoek moet komen.



Verder loopt er nog een toxicologisch onderzoek, dat een half jaar in beslag neemt, om te zien of medicijngebruik een rol kan hebben gespeeld. De vrouw slikte anti-depressiva.

