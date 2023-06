Vrouw zet na ruzie fles sherry aan de mond en rijdt fietsster (79) dood: ‘Zie het nog elke dag voor me’

Parkeerga­ra­ge bij station Elst wordt maar weinig gebruikt, binnenkort komt er een oplossing voor

Het nieuwe ziekenhuis in Elst opent eind juni de deuren en krijgt dan de beschikking over 168 parkeerplaatsen in de deels ongebruikte parkeergarage bij Station Elst. Dat aantal groeit later naar 276 plaatsen en dat is bijna de helft van de beschikbare 600 plaatsen.