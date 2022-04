Waarom de monstrans uit Pannerden weer thuis in Doornenburg is

DOORNENBURG - Ze maakten in Pannerden twee eeuwwisselingen mee, net als twee wereldoorlogen en een koude oorlog. Het is de ontkerkelijking die ervoor zorgt dat het liturgisch vaatwerk, een kelk en een monstrans, hun heilige functie hebben verloren. Nu zijn ze museumstukken in Kasteel Doornenburg.

De kelk, sinds 1832, en de monstrans (1827) speelden al die tijd een belangrijke rol in de katholieke erediensten in de Sint Martinuskerk in Pannerden. Onderdeel van de Willibrordusparochie Zevenaar. Ze waren een geschenk van Maria Clara van Bemmel-von Delwig, de vrouw van de baron van Bemmel en de laatste officiële bewoonster van Kasteel Doornenburg.

Uit de kerk gedragen

De kelk werd gebruikt bij de viering van het Heilig Avondmaal voor wijn, dat symbool staat voor het bloed van Jezus. De monstrans, een in goud uitgevoerde standaard, bevat ook ruimte voor de hostie, die staat voor het lichaam van Jezus. Die hostie, samen met de monstrans waar hij in zit, is in de katholieke eredienst dan ook het meest heilige voorwerp in de kerk. Alleen priesters mogen hem aanraken, en nooit met blote handen.

Het was dan ook pastoor Thanh Ta die de monstrans vorig jaar uit de kerk in Pannerden heeft gedragen tijdens de laatste kerkdienst in de Sint Martinus. Op dat moment verloor de monstrans zijn heilige status. ,,En het zou zonde zijn om hem in een nog actieve kerk in de kluis op te bergen. Elke kerk heeft zijn eigen liturgisch vaatwerk, dus deze elders gebruiken kan niet. Dan is het mooi dat we ze nu terug kunnen brengen naar de plek van waar ze geschonken zijn”, zegt Thanh Ta.

Kasteelkapel niet veilig genoeg

Menno Tillema, voorzitter van de Stichting tot behoud van de Doornenburg, nam de beide voorwerpen vrijdag in ontvangst. ,,En we zijn er heel blij mee, beide voorwerpen illustreren de band tussen het kasteel en de lokale samenleving. Ze krijgen een mooie plek in onze museumexpositie. Jammer genoeg niet in de kapel, dan is de kans op diefstal te groot. In het kasteel zelf hebben we een mooie beveiligde vitrine klaar staan.”