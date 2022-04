Waarom is 5 mei in Tiel belangrijk en in Huissen veel minder? Tour de Waal wil daar verandering in

Weer of geen weer: fietspon­tjes over de Waal pas eind deze maand in de vaart

Of de rest van deze maand nou net zo mooi als maart of net zo nat als afgelopen week verloopt: de fiets- en voetveertjes komen op 30 april weer in de vaart. Voor die tijd loont het niet en is ook praktisch lastig te regelen. Een fietstocht met Pasen moet dus nog even zonder de kleine pontjes.

8 april