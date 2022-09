Waarom ‘verlicht landman’ Johannes Glover een straatnaam verdient in Driel

Kim is de schaamte voorbij en begint gespreks­groep voor ouders van verslaafde kinderen: ‘Je hoeft je niet te schamen’

BEMMEL - Praten over je verslaafde puber is moeilijk, zeker in een dorp. Toch is dat precies wat Kim van Zadelhoff gaat doen. ,,Je staat er niet alleen voor.”

13 september