Wat te doen als de patiënt zegt: ‘Dokter, ik wil dood’? Huisarts Isabel is er open over

Op een humane manier sterven

De dame in kwestie bedacht zich geen moment en legde haar doodswens meteen vast op het eerste papiertje dat ze kon vinden. Ze was al jaren aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en was vastbesloten om op een humane manier te sterven. Dat was een lang gekoesterde wens. En al helemaal toen ze in haar laatste levensfase was beland.



Ze was zeer ernstig ziek. Ze had een grote longtumor en wist dat haar een vreselijk einde zou wachten. Dat wilde ze niet. Dat had ze bij herhaling kenbaar gemaakt. Weloverwogen koos deze dame daarom voor een actieve levensbeëindiging op medische gronden.



Haar wens werd na rijp beraad ingewilligd. De euthanasie had, overeenkomstig de wens van de patiënte, in een kleine kring en in een vertrouwde omgeving plaats, en werd door Van Hövell en een collega verricht.