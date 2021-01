‘We zijn overweldigd door liefde’; luisteraars Coen en Sander Show steunen door noodlot getroffen gezin

Opmerke­lijk: A15 krijgt ook na verbreding geen verlich­ting boven de weg

13 januari VALBURG/ BEMMEL/ DOORNENBURG - De A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen krijgt ook na de verbreding geen verlichting boven de weg. Dat is opmerkelijk, omdat in Nederland vrijwel alle snelwegen met drie of meer rijstroken per richting in de donkere uren verlicht worden.