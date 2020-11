Weer ‘autovoeler’ actief in Bemmel: ‘Controleer of uw auto op slot zit’

Eerder al autovoeler gearresteerd

Het is niet de eerste keer dat Bemmel last heeft van iemand die aan autodeuren voelt. In oktober werd er al een autovoeler aangehouden. Het ging om een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij was in het bezit van verschillende merkzonnebrillen.



De man zou in Bemmel in ieder geval in de omgeving van ’t Rietland actief zijn geweest. De politie heeft via een bericht op sociale media de eigenaar van de merkzonnebrillen kunnen achterhalen.



Eerder die maand werd een zoekactie gestart naar een autovoeler die in Huissen was gesignaleerd. Het is niet duidelijk of de 44-jarige verdachte ook in Huissen actief is geweest.