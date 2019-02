Welkom in Doornenburg: Moord en drugs in een verder heel fijn dorp

Varkens zaten er. En later was de schuur een geliefde plek voor de mannen uit het dorp om er aan een auto te sleutelen. Tot dat ineens niet meer kon: de schuur was verhuurd.



Aan een drugsbaas die er amfetamine maakte, zo werd ontdekt toen er eind vorige maand brand uitbrak en de vlammen uit het dak sloegen.



Wietplantages, drugslabs: in de wijde regio vindt de politie geregeld schuren waarin dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,Ik steek daarom mijn handen niet in het vuur voor andere schuren in het dorp die leeg staan’’, vertelt Geert Claassen, ,,Het is een gigaprobleem aan het worden.”