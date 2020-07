Westlanders willen 5 hectare wiet kweken in Lingewaard

Jonge Gendtse filmmaker Elwin brengt niet gelopen tiende editie Exodus Wandel­tocht in beeld

1 juli HUISSEN/ GENDT - De 27-jarige filmmaker Elwin van Alst uit Gendt is zeer geïnteresseerd in alles wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn dorp en wijde omgeving is gebeurd. Hij twijfelde daarom geen moment toen hem werd gevraagd een video te maken over de 10e (virtuele) Exodus Wandeltocht die door de corona-uitbraak afgelopen zaterdag 27 juni niet kon worden gelopen.