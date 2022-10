Weten klagers over herrie carillon in Huissen wel waar de klepel hangt? ‘Kerkklokken luiden paar keer per dag’

Bij de gemeente Lingewaard was een klacht ingediend over het volume van het klokkenspel. Maar waarschijnlijk wordt het klokkenspel verward met het klokgelui.



,,Want de klokken van de kerk luiden elke dag enkele keren”, zegt Harm Hopman, beheerder van het carillon. ,,De ene dag meer dan de andere dag. En op zondag bijvoorbeeld kun je ze al in de ochtend horen, terwijl de automaat van het carillon pas om 11.30 of 12.00 uur begint te spelen.”