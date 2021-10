Wethouder garandeert: we gaan geen panden opkopen voor bochten Karstraat

Straat­coach Lingewaard in gesprek over wapenbezit. ‘We wijzen jongeren op het gevaar’

13 oktober BEMMEL/ELST - Straatcoaches gaan deze week met jongeren in de gemeente Lingewaard in gesprek over wapenbezit. Maarten Marsen en Jim Dokter proberen hen ervan te overtuigen hun messen en mogelijke andere steekwapens in te leveren in het politiebureau in Elst.