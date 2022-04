Wielrenner (16) zwaargewond na ongeval, traumaheli landt in Haalderen

Bijna overal daalt het aantal verkeersdo­den, maar niet in Gelderland: 94 mensen veronge­lukt in 2021

ARNHEM - Het aantal verkeersdoden in Gelderland neemt toe. Waar in heel Nederland het aantal verkeersdoden juist afneemt, waren in deze provincie in 2021 opvallend veel verkeersdrama’s te betreuren. 94 mensen stierven in het verkeer.

