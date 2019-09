Wietspullen in Huissense bovenwoning, poster bij onderbuur ‘die er niks mee te maken heeft’

VideoHUISSEN - Boven een restaurant in hartje Huissen zijn donderdagmiddag spullen die gebruikt worden bij wietteelt ontdekt en weggehaald. De gemeente Lingewaard denkt nog na over een verplichte, tijdelijke sluiting van de bovenwoning. Er waren geen planten aanwezig.

Restaurant Alexandros - dat nog tot medio deze maand wegens vakantie dicht is - heeft volgens de politie niets met de zaak te maken; daar is niks illegaals aangetroffen. Bijzonder is dan wel dat de politie een grote anti-hennepposter op de ruiten heeft geplakt, wat een verkeerde suggestie zou kunnen geven. ,,Dat komt omdat we nog niet precies weten wie de eigenaar en/of huurder van de bovenwoning is", laat een politiewoordvoerster weten.

,,En we hangen sowieso altijd deze poster op tegen de ruit van het pand, bij het aantreffen van drugs of gerelateerde zaken. Ook om het publiek kenbaar te maken wat er is gebeurd en ze te laten meedenken.” Dat de restauranteigenaar er vermoedelijk niks mee te maken heeft, is dan botte pech.

Drie panden gesloten

Niet alleen bij het aantreffen van planten maar ook van materialen voor de wietteelt - zoals groeilampen - kan de gemeente al besluiten tot een tijdelijk sluiting van de woonruimte. Daarbij is van belang of er al eerder wiet of wietgerelateerde zaken zijn aangetroffen én of de eigenaar voldoende kan aantonen dat hij geen weet had van de drugsteelt waar een huurder mee bezig was.

Dit jaar zijn er tot nu toe drie panden wegens het aantreffen van wietkwekerijen op Lingewaards grondgebied gesloten: twee in Huissen, eentje in Gendt. In heel 2018 werden ook drie Lingewaardse panden enige tijd verzegeld, in 2017 waren het er twee.