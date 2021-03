Wijkagenten waarschuwen: de hardleerse autovoeler is weer gesignaleerd in Bemmel

Gezellig: er klinkt weer plons en kinderge­krijs in de zwembaden

17 maart BEMMEL - Na een gedwongen pauze van drie maanden klonk dinsdag weer geplons in de Betuwse zwembaden. Want de zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar zijn er hervat, net als in de zwembaden in Elst, Huissen en Zetten. ,,Gezellig en leuk: weer leven in de brouwerij’’, zegt Dashley van Wijk, teamleider zwembad bij Laco in Bemmel.