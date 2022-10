Wijkplatforms willen dat Lingewaard besluiten over verkeersveiligheid uitstelt: ‘Met inwoners naar de tekentafel’

‘Wij verzoeken de raad dringend om de beslissing over de projecten aan te houden en samen met de burgers naar de tekentafel te gaan.’ Volgens de opstellers van de brief is bij alle projecten de burgerparticipatie achterwege gebleven, terwijl de politieke partijen dit hoog in het vaandel hadden staan tijdens de verkiezingen.

Rotondes

Donderdagavond staat het nemen van een besluit over dit zogeheten Investeringsprogramma GMP-plus op de agenda van de gemeenteraad. Het betreft projecten als de aanpak van rotondes in Huissen en Bemmel en de reconstructies van een aantal wegen in Huissen en Bemmel.



Ook groot onderhoud van de bochten in de Karstraat valt hieronder. In totaal is met de uitvoering van de plannen ruim 11 miljoen euro gemoeid.