Wim als eerste de lucht in op modelvliegclub driedaagse: ‘Er valt een hoop moois te zien’

Jonge asielzoe­ker verdronk in recreatie­plas bij Elst: ‘Vooraf gecontro­leerd of hij kon zwemmen’

De minderjarige asielzoeker die donderdag in de Rijkerswoerdse Plassen in Elst verdronk, is gevraagd of hij kon zwemmen. Wat zijn antwoord was, is niet bekend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft familie van de jongen inmiddels op de hoogte gesteld.