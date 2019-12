Windmolens van 240 meter in de Betuwe? ‘Dat kan écht niet’

Update/Overzicht 4DE GVA de koning te rijk na elfde zege op rij en onverwacht puntenver­lies Jonge Kracht

8 december DOESBURG/HUISSEN - GVA is niet te stoppen in 4D. Ook de elfde wedstrijd leverde een overwinning op, op bezoek bij het sterke SC Doesburg werd het 4-0 voor de ploeg van Johan Scholten. ,,De eerste helft was héél slecht van onze kant, daar mochten we onze keeper Ted Gerichhausen echt bedanken want die hield ons op de been.”