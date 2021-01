Windowshopping bij Bloggerfields damesmode in Huissen is gat in de markt. ‘We moeten zelf onze broek ophouden’

BOERENTROTS ‘Ik word nog steeds gelukkig van wroeten in de grond’

30 december De familie Vermeulen in de Hoeve in Huissen. Negen gezinsleden, moeder en vader, zes jongens en drie meiden. Er was altijd wat te doen op de boerderij. ,,Daar is het zeven dagen per week hard werken, dat vergeten mensen nogal eens’’, aldus Vincent Vermeulen (50). ,,Maar een boerderij is natuurlijk gewoon een bedrijf.’’