Winkeldief zorgt opnieuw voor tumult in Bemmelse supermarkt

Raadslid Marijke zegt sorry: ‘Niet publieke­lijk moeten oordelen over functione­ren wethouders’

14 november HUISSEN - Lingewaard.Nu-raadslid Marijke van Aalten heeft zich publiekelijk geëxcuseerd voor haar kritiek op twee wethouders, afgelopen zaterdag in deze krant. Daarmee is een acute bestuurscrisis in Lingewaard afgewend, maar het chagrijn in de coalitie is nog niet verdampt.