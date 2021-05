Wint Leonie uit Bemmel met Zwitserland het Songfestival? ‘Ik vind het echt een heel goed lied’

De eerste repetitie dinsdagmiddag ging goed. De Zwitserse zanger met Albanese roots Gjon zong het lied Tout l’Univers soepeltjes. En de show rond hem c.q. zijn act (voluit Gjon’s Tears) was ‘fantastisch’, aldus Leonie Masselink.



De Bemmelse zag en hoorde het in Ahoy Rotterdam, het Eurovisie Songfestival-walhalla van nu. ,,De complete delegatie was erg tevreden over de repetitie’’, zegt de 27-jarige blij. Masselink begeleidt de Zwitsers sinds hun aankomst in Nederland, vorige week vrijdag.



,,Hoe ze bij mij terecht zijn gekomen? Ik heb gesolliciteerd voor ‘Delegation Host’. Met als voorkeur Zwitserland. Want ik ben betrokken bij de Zwitserse week in Bemmel, met als onderdeel het Internationaal Kapellenfestival. En muzikanten uit Zwitserland logeren dan bij ons. Dat sprak de organisatie van het Songfestival wel aan, denk ik.’’