‘Wolf is banger voor jou dan jij voor hem’; boer Henk uit Angeren komt in actie als een wolf heeft toegeslagen

VRIJDAGINTERVIEWANGEREN - Als ergens in Nederland een schaap is doodgebeten, is de kans groot dat Henk Emmerzaal wordt opgeroepen. Hij is een van de de drie schade-experts van het land. ,,Een wolf is banger voor u dan dat u voor hem bent.”

Boer Henk Emmerzaal (68) uit Angeren is een bezige bij. Geregeld komt hij in actie om ergens in Nederland een akker te bekijken die is geteisterd door natuur- of dierengeweld. Zittend op zijn quad taxeert hij de schade.

U bepaalt de schade die een wolf aanricht. U stelt vast hoe groot de schade is aan een gewas na een storm of hagelbui. U jaagt op ganzen om te voorkomen dat zij al het gras van boeren opeten en u verbouwt zelf in Angeren aardappelen, tarwe en bieten. Wat is nu uw beroep?

Paspoort Henk Emmerzaal (1952)

Geboren in Angeren, getrouwd en twee kinderen. 1964-1968: CLA Arnhem 1968-1971: Landbouwschool, Zutphen 1976: Begint samen met vader als landbouwer in Angeren 1985: Taxateur bij toenmalige Hagelunie nu Interpolis/Achmea 2015: Taxateur bij Wiberg Taxaties ,,Ik ben boer Henk. Al sinds 1976. Maar er gaat steeds meer tijd zitten in het taxeren van schades. Dat doe ik als freelancer. Door de komst van de wolven is het de laatste maanden drukker geworden. Die laten hun sporen na. En als een van de drie schade-experts in Nederland kom ik in actie als een wolf in het zuiden van Nederland schapen heeft aangevallen."

Hoe bent u daarin gerold? Was u een kenner van wolven?

,,Nee hoor. Net als bij velen was mijn kennis beperkt tot het verhaal van de boze wolf en Roodkapje. Ik ben gevraagd omdat ik al schade vaststelde veroorzaakt door bijvoorbeeld wilde zwijnen, dassen en herten. Dit was iets nieuws. En het leek me interessant. Ik kreeg een cursus in het Duitse Sachsen-Anhalt waar wolvenfamilies zich hadden genesteld."