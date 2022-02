Woning en garageboxen in Angeren gesloten na vondst van honderden hennepplanten begin januari

open brief Zo is het ook over 10 jaar fijn wonen in de Betuwe: ‘Gaat om meer dan een dak boven je hoofd’

Om ervoor te zorgen dat het over tien jaar ook fijn is om in de Betuwe te wonen, is nu actie nodig. Iedereen moet er welkom zijn, jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. De verduurzaming kan ook een stuk efficiënter.

5 februari