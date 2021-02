Woning in Huissen onbewoonbaar door flinke brand aan dak

Hoogwater­piek bereikt Nederland vrijdag: 15 meter boven NAP bij Lobith

2 februari DOORNENBURG/GENDT/HUISSEN - Altijd weer een spannend schouwspel, ook voor de autochtone, op leeftijd zijnde Betuwenaar die het al tientallen keren zag: wassend water in de rivieren. Het hoge peil in Rijn en Waal zorgt zeker in coronatijd ook voor het nodige vertier.