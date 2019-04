Woningen ontruimd door gaslekkage in Bemmel

Column Binnen­dijks: Koffietijd

1 april Nieuws haalt lang niet altijd de krant. Zeker als het om klein leed op de vierkante meter gaat. Gelukkig kent Lingewaard soms een datalek. Zo hoorde ik over de Bemmelse toneelclub Jong Belegen. Een groepje acteurs van gemiddeld ruim zeventig jaar. Het gezelschap oefent al twintig jaar wekelijks in cultureel centrum De Kinkel. De groep schrijft op dit moment een drama in drie bedrijven met in de hoofdrol de manager van De Kinkel.