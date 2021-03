Zieke Dolf (45) leeft al jaar in complete isolatie: ‘Soms twijfel ik of ik er wel goed aan doe zo strikt te leven’

‘Fuck dit land’, schrijft Dolf erbij. ‘Dit is mijn diep verdrietige zoontje. Na 11 maanden isolatie is hij voor het eerst ontroostbaar. Hij snapt mijn uitleg niet meer. Iedereen is buiten, overal zie je groepjes mensen dicht bij elkaar. Misschien kan @hugodejonge het hem uitleggen, want ik zit even kapot.’



Noodkreet

De noodkreet brengt heel wat teweeg op Twitter. Duizenden interacties volgen, waaronder veel steunbetuigingen. Het is voor het eerst dat Dolf zich zo laat gaan op sociale media over de penibele situatie waarin hij, zijn vrouw Kitty en zijn zoontje Oscar zich bevinden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland.