Zo is een maaltijd bestellen via de app een makkie voor klant én restaurant: ‘Een verademing’

Doornen­burg in 2022 hét nieuwbouw­dorp: voor drie locaties plannen in de maak

30 december DOORNENBURG - Doornenburg mag zich gaan opmaken voor flink wat nieuwbouw en uitbreiding van het inwoneraantal. Er zijn voor drie locaties woningbouwplannen in de maak, waar over een jaar of anderhalf de heipalen de grond in kunnen.