Zó verliep de ontmanteling van de Huissense vliegtuigbom: ‘Ik wist helemaal niet wat me te wachten stond’

Teruglezen | Met video 3...2...1...BOEM! Vliegtuig­bom Huissen tot ontplof­fing gebracht

De bom die enkele weken geleden ontdekt werd in het centrum van Huissen, is maandagochtend onschadelijk gemaakt. Omwonenden moesten voor 08.00 uur maandagmorgen verplicht hun huis uit. De meesten werden opgevangen bij familie en vrienden. Een aantal zocht onderdak bij de opvanglocatie van de gemeente, in zalencentrum De Buitenpoort. In dit liveblog kun je de ontwikkelingen rond de bom volgen.

13:29