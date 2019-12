Zonsopgang zorgt voor spectaculaire beelden: ‘Allemachtig wat mooi’

Twee op drie Betuwse basisscho­len afgelopen decennium gekrompen

27 december ELST/BEMMEL - Twee op de drie basisscholen in de Betuwe is het afgelopen decennium kleiner geworden. Het leerlingenaantal liep bij de meesten zelfs meer dan een kwart terug; een enkeling telt zelfs nog maar de helft van het aantal kinderen dat in 2010 nog dagelijks over de vloer kwam.