Zorggroep Albero oneens met aantijgingen: ‘Wij leveren goede zorg’

column Kock bij VVO: ‘Als je over amateur­voet­bal schrijft word je niet serieus genomen’

15 november Voor deze krant schrijf ik over regionaal amateurvoetbal. Dit jaar zat ik voor een wedstrijd in een bestuurskamer in Haalderen, bij een club waar ik voor het eerst kwam. ,,Een nieuw gezicht”, constateerden de clubbestuurders in koor.