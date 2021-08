Zwaargewonde bij vermoedelijke illegale straatrace in buitengebied ten zuiden van Arnhem

Ter plaatse bleek dat er hoogstwaarschijnlijk een illegale straatrace was geweest: de straat stond vol met quads, auto’s, motoren en scooters.



De gewonde, van wie nog geen nadere gegevens bekend zijn, zou betrokken zijn geweest bij een aanrijding tussen een crossmotor en een quad. De quad was onverzekerd, de eigenaar heeft een boete gekregen. Ook een auto had wat schade, maar hoe dat is veroorzaakt is volgens de politie onduidelijk.