Zwaargewonde door frontale botsing tegen boom in Bemmel

Ook de inbreker is in de Betuwe terug van vakantie

5 oktober ELST/HUISSEN - Het aantal woninginbraken in de Betuwe is afgelopen kwartaal veel hoger uitgevallen dan in de maanden april, mei en juni. Jongstleden juli, augustus en september waren er tussen Doornenburg en Dodewaard in totaal 41 woninginbraken of pogingen daartoe.