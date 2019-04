‘Zwanebad’ Huissen krijgt een 'strandtent’

,,Het is bijna letterlijk een strandtent, want het bestaat uit een overkapping en twee zeecontainers’’, legt Van Gellecum glimlachend uit. ,,Met een barretje, waar een goede kop koffie, koele drankjes en wat te eten besteld kunnen worden. Ook komen er twee toiletten en wat zitjes in plus een groot terras met tafels en stoelen en banken tot aan het water.’’



Zoals te zien is op artist impressions van architect Michiel Levels uit Huissen. ,,We wilden hier al langer wat beginnen. Het is best groot en mooi gelegen, bijna centraal zelfs. Huissen mag trots zijn op dit natuurbad. Maar we misten sanitaire en recreatieve voorzieningen. Dat vonden veel andere Huissenaren, hoorden we. Zo werd het idee geboren om het Zwanebad aantrekkelijker maken, zonder het oorspronkelijke vrije gevoel los te laten.”