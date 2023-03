Zwangere Dionne (36) wilde alleen verder: even later ligt ze dood op bed, met haar vriend Guus en een bebloed mes naast zich

God die om tien uur een biertje opentrekt: een Arnhemse interpreta­tie van een 600 jaar oud meester­werk

Jan en Hubert van Eyck voltooiden hun Lam Gods rond 1432. Een meesterwerk waarvoor dagelijks drommen toeristen in de rij staan. Zeshonderd jaar later is er een nieuwe versie, van Merel Jansen. Haar Lam Gods, eigenlijk meer een Paard Gods, hangt niet in de Gentse Sint-Baafskathedraal, maar in Museum Arnhem.