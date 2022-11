Zware bom middenin woonwijk: hoe bijzonder is dat, en wat als het fout gaat?

Opruimen bom Huissen kan dagen duren: ‘In slechtste geval brengen we het explosief daar tot ontplof­fing’

HUISSEN - Het kan nog dagen duren voor de bom, die woensdagmiddag ontdekt is in het centrum van Huissen, is weggehaald. Dat zegt woordvoerder majoor Evert-Jan Daniels van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

12:38