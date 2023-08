Met een ‘hard cup’ haal je met gemak de middenstip, dus gaat GelreDome wegwerpbe­kers recyclen

De tijd dat bezoekers van GelreDome na een drankje achteloos hun beker uit de handen laten vallen, is verleden tijd. Althans, dat hopen ze van harte in het Arnhemse stadion. Vooruitlopend op de landelijke verplichting per 1 januari wordt vanaf nu gewerkt met een retoursysteem.