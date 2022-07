Zwitserse klanken op Kapellen Festival: Bemmel een week lang in het teken van Feldmusik Jona

Voorafgaand aan de Zwitserse Week in Bemmel werd op de Markt in het dorp traditiegetrouw het Leemkullers Kapellen Festival gehouden met deelnemers uit onder meer Zevenaar, Bemmel en het Zwitserse Rapperswil. Feldmusik Jona komt uit in de hoogste divisie in Zwitserland. De 55 muzikanten worden ondersteund door twintig tambouren uit Zwitserland.

Vlaggenparade

Direct na het concert in Bemmel moesten de Zwitsers naar Nijmegen om samen met de lopers deel te nemen aan de vlaggenparade door het centrum van de stad. Volgens Dini te Dorsthorst van Stichting Zwitserse Week Bemmel wacht de muzikanten een drukke week. Ook al is de doorkomst van de Vierdaagse voor dinsdag afgeblazen. ,,Dat is heel jammer, want dat was een van de hoogtepunten van het bezoek aan Bemmel. We zoeken nu een andere invulling.”

Quote Elk jaar tijdens de Vierdaagse proberen wij gastgezin­nen te vinden voor het Zwitserse korps dat Zwitser­land vertegen­woor­digt Dini te Dorsthorst, Stichting Zwitserse Week Bemmel

Ook lopen de muzikanten op vrijdagmiddag tijdens de intocht de laatste kilometers mee met de militairen. Een ander hoogtepunt moet een galaconcert worden in de kerk van Haalderen op woensdag 20 juli.

Erebegraafplaats

Daarnaast wonen de muzikanten samen met militairen een herdenking bij op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek en een herdenking in Grave. Verder verzorgen de Zwitsers een serenade op woensdag 20 juli bij verzorgingshuis Liduina in Bemmel.

Veruit de meeste muzikanten zijn ondergebracht bij gastgezinnen in Bemmel. Twintig verblijven er in sportcentrum De Kooi in Bemmel.