150 statushouders voelen zich thuis in Deventer dankzij Match & Connect

Lochem stap dichterbij bouw van 1300 nieuwe woningen: voorkeurs­lo­ca­ties voor elke kern vastgelegd

De bouw van nieuwe huizen in Barchem, Eefde, Gorssel, Epse en Joppe is een forse stap dichterbij. De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond vastgelegd waar in deze dorpskernen nieuwe woningen kunnen verrijzen.