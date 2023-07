Aantal woningbranden in Lochem hoger dan gemiddeld in Nederland

Gonnus (62) wil einde aan ‘uitbuit­pro­duc­ten’: ‘Excuses voor slavernij­ver­le­den zijn leuk, maar het gebeurt nog steeds’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Gonnus Doeven (62) uit Deventer let er vooral op of het ‘slaafvrij’ geproduceerd is.